Ремонтные работы продлятся до 24 июля.

Киевский фуникулер с 12 июля закрывается на плановый ремонт.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

"С 12 по 24 июля фуникулер закрывается на плановый ежегодный ремонт", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Киевский фуникулер закрывали на ежегодный плановый ремонт почти на три недели - с 3 по 21 августа. В течение месяца специалисты ремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. В частности, были заменены шпалы и обновлена контактная сеть.

В общем, плановые ежегодные ремонты заключаются в полном осмотре оборудования фуникулера.

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Автор: Инна Андалицкая