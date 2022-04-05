Уехать из Одессы можно на личном транспорте, а также на поезде.

Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 5 апреля

14:15 - 25/26 Одесса-Главная - Рахов*

17:14 - 91/92 Одесса-Главная - Лозовая*

18:22 - 35/36 Одесса-Главная - Пшемысль*

18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород*

21:31 - 12/11 Одесса-Главная – Львов*

22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*

22:25 - 8/7 Одесса-Главная - Харьков-Пасс.*

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

* билеты в продаже

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