Соглашением установлен упрощенный механизм признания и обмена сторонами удостоверений водителя на основе принципа взаимности.

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

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"Утвердить соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, совершенное 20 июля 2021 года в Риме", - говорится в документе.

Получение прав в Украине:

15 сентября 2021 года Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по правилам дорожного движения.

С 5 ноября 2021 года у украинцев появилась возможность получить по почте водительское удостоверение, заказанное онлайн. Оформить доставку нужно в Электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении "Укрпошты".

Автор: Леся Лещенко