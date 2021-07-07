Кабмин избрал нового главу "Укравтодора" - депутат

Победитель конкурса на должность главы ведомства Андрей Ивко ранее занимал высокую должность в "Укравтодоре".

Кабинет министров на сегодняшнем заседании по результатам конкурса избрал нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодора"). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Читайте также"Большая стройка": на Виннитчине в этом году отремонтируют 116 км "дороги президентов" "Ивко Андрей Владимирович определен победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог", – написал Гончаренко. До этого Ивко занимал должность директора департамента развития дорог "Укравтодора". Назначение Кубракова Верховная Рада 20 мая назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. Временным руководителем "Укравтодора" был назначен Евгений Кузькин. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Анна Нагорная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter