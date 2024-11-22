Если вагоны будут переданы во внешнее управление, существует риск, что Украина потеряет над ними контроль.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) планирует забрать у Укрзализныци и передать в управление 18 тысяч вагонов, которые ранее принадлежали РФ и РБ. Однако это решение может нанести ущерб Укрзализныце и всей экомике, говорит генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак.

"Сейчас эти вагоны используются для обслуживания экономики Украины. Они работают на экономику Украины, и они приносят Укрзализныце, а соответственно государству, доход. Речь идет о где-то 3 миллиардах гривен в год", - уточнил Гусак.

Если эти вагоны будут переданы во внешнее управление, существует также риск, что другая компания вступит в сговор с предыдущими владельцами вагонов, и Украина таким образом потеряет над ними контроль, отметил эксперт.

Видео дня

"Поэтому мы считаем, что здесь АРМА подходит к делу чисто формально. Она должна обратиться в Кабинет министров с тем, чтобы разработать механизм для того, чтобы передать эти вагоны Укрзализныце вне конкурса. Никаких непонятных фирм здесь не должно быть. Это большой риск! И это важно для Укрзализныци и экономики Украины", - резюмировал Гусак.

Напомним, ранее АРМА выбрала управляющим для 3 тысяч арестованных вагонов компанию, которая не имеет никакого опыта по оперированию вагонами. Она будет платить государству за вагон 34 грн в сутки - хотя рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн - более 1000 грн/сутки. Сейчас Агентство готовится к конкурсу по отбору управителя для 18 тысяч вагонов.

В свою очередь директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что АРМА стоит оставить арестованные вагоны в управлении Укрзализныци: это позволит УЗ обеспечить интересы украинских перевозчиков и улучшить работу железной дороги.

Вас также могут заинтересовать новости: