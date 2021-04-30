Такой масштабный проект положительно повлияет на экспортный потенциал Украины, убежден Юрик.

Укрзализныця запускает проект по электрификации 94-километрового направления Ковель-Изов-госграница.

Об этом заявил и. о. главы компании Иван Юрик по итогам рабочего визита в Изове.

Он отметил, что такой масштабный проект положительно повлияет на экспортный потенциал Украины.

"Кроме того, электрификация железной дороги является актуальной на фоне роста цен на дизельное топливо, а также это повышение экологического состояния и энергонезависимости страны", - отметил Юрик.

Электрификация позволит увеличить на участке маршрута вес грузовых поездов с 4,6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн, повысить ее пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

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Автор: Иван Бойко