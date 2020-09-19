Причиной прекращения производства стало снижение продаж i-MiEV, а также стремление Mitsubishi сократить издержки на фоне кризиса.

Японский концерн Mitsubishi Motors до конца этого финансового года планирует прекратить выпуск электромобиля i-MiEV.

Читайте такжеСтартап Lucid Motors представил серийный электрокар премиум-класса (фото, видео)Как сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK, хэтчбек i-MiEV был первым в мире электромобилем, выпускаемым для широкого рынка. С момента его выхода в 2009 году было продано порядка 50 тыс. машин.

Причиной прекращения производства стало снижение продаж i-MiEV, а также стремление Mitsubishi сократить издержки на фоне кризиса. Компания рассматривает возможность разработки нового электромобиля при поддержке Nissan.

Электромобиль i-MiEV

У пятидверного i-MiEV электромотор мощностью 63 л. с., на одном заряде батареи машина может проехать около 160 км. Этот электромобиль также выпускался под брендами Peugeot и Citroen. Стоимость машины в некоторых странах достигала $40–50 тыс.

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Автор: УНИАН