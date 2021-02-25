Возгорания могут быть связаны с неправильной работой системы управления батареями при быстрой зарядке.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. объявил о глобальном отзыве своих электромобилей из-за риска возгорания.

Об этом сообщает Yonhap.

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Почти 82 тысячам машин требуется замена системы управления батареей. Это будет уже второй отзыв, связанный с аккумуляторами в электромобилях Hyundai за последние полгода.

Компания отзовет для замены BMS (Battery Management System) 75 680 электрокаров Kona, 5716 электрических Ioniq и 305 электробусов Elec City.

С 29 марта кампания стартует в Южной Корее и с апреля — на зарубежных рынках. Подлежащая замене аккумуляторная система произведена компанией LG Energy Solutions Ltd — основным производителем батарей в Южной Корее и «дочкой» крупнейшей химической компании страны, входящей в LG Group.

Тесты, проведенные Корейским автомобильным испытательным и научно-исследовательским институтом (KATRI), показали, что возгорания могут быть связаны с неправильной работой системы управления батареями при быстрой зарядке.

Отзывная кампания будет стоить автопроизводителю около 1 триллиона вон (порядка 899 миллионов долларов).

Проблемы с аккумуляторами

С момента запуска Kona EV в 2018 году было зафиксировано 14 пожаров, связанных с аккумуляторами, в том числе 4 случая за пределами Южной Кореи.

В октябре 2020 года компания отзывала 77 тысяч Kona по всему миру из-за ошибок в программном обеспечении аккумуляторной системы и обновила на них BMS.

В январе 2021 года в южнокорейском городе Тэгу загорелся электрокар с уже обновленным после сервисной кампании ПО.

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Автор: УНИАН