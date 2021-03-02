К этой дате компания хочет изъять из линейки не только машины с двигателями внутреннего сгорания, а также и гибридные авто

Шведский автопроизводитель Volvo Cars заявил о плане перехода на продажу исключительно электромобилей к 2030 году.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

К этой дате компания хочет изъять из линейки не только машины с двигателями внутреннего сгорания, а также и гибридные авто.

В частности, Volvo таким образом пытается воспользоваться ростом спроса на электромобили. Особенно яркая тенденция в Китае, который сейчас уже является одним из крупнейших рынков сбыта.

Ранее Volvo заявляли о том, что к 2025 году половина их продаж будет состоять именно из сбыта электрокаров, а остальные - гибридными авто.

Компания также является не первым значительным игроком на рынке, объявляет о полный переход на электрические машины. Такая реакция вызвана давлением со стороны правительств стран, планирующих внедрять запреты на продажу "традиционных" авто. В частности, Британия хочет ввести запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года, а Франция планирует достичь этой цели к 2040 году.

"Полностью электрический сегмент премиум-класса будет частью авторынка, что растет быстрее всего, поэтому вполне естественно сосредоточиться на этом", - комментируют изменения в Volvo.

Также в компании говорят, что не будут инвестировать в машины с водородными двигателями, ведь не видят значительного спроса в этом сегменте.

Что этому предшествовало

Автопроизводитель Ford заявил, что к 2030 году вся пассажирская линейка авто в Европе будет представлена электрокарами, к 2026 году компания будет допускать также гибридные модели.

После 2025 года на электрическую тягу переведут все новые модели автомобилей марки Jaguar Land Rover, а к 2030 году исчезнут машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

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Автор: УНИАН