При покупке электрокара украинцы отдавали предпочтение бывшим в употреблении экземплярам.

В августе текущего года украинский автопарк пополнился 647 электрокарами, из этого количества легковыми были 625 и коммерческими - 22 автомобилями.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"По сравнению с августом прошлого года спрос на легковые электромобили снизился на 11% (коммерческих - на 61%), а если сравнивать с июлем 2020 года - то на 18% и 33% соответственно", - говорится в сообщении.

Какие электрокары предпочитают украинцы

Отмечается, что при покупке электромобиля украинцы отдавали предпочтение бывшим в употреблении экземплярам - доля импортируемого секонд-хенда на августовском рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте новым был только один автомобиль.

Самый популярный электрокар

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf, за прошедший месяц 147 автомобилей этой модели получили украинские номера. В целом топ-10 электромобилей выглядит следующим образом:

Nissan Leaf - 147 штук;

Tesla Model 3 - 98 штук;

Tesla Model S - 66 штук;

FIAT 500е - 50 штук;

Tesla Model X - 35 штук;

Hyundai Ioniq - 33 штуки;

Chevrolet Bolt - 32 штуки;

BMW i3 - 24 штуки;

Volkswagen e-Golf - 23 штуки;

Mercedes-Benz B-Class ED - 22 штуки.

В сегменте коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. - 18 регистраций в месяц из 22.

Что этому предшествовало

Всего с начала 2020 года в Украине было поставлено на учет 4962 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4737 легковых электромобилей, 224 коммерческих и один электробус.

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Автор: УНИАН