В Днепропетровской области строят новую эстакаду через реку Орель. Она станет частью трассы Н-31 Днепр - Решетиловка, соединяющей Днепропетровскую и Полтавскую области со столицей.

Фотографии со стройплощадки опубликовала Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

"На магистрали Н-31 мостовики возводят уникальную эстакаду через реку Орель. Сооружение является внеклассовым и аналогичного в нашей стране не существует", - пояснили в автодоре.

Магистраль пересекает Орель в трех местах. Поэтому вместо строительства трех отдельных мостов решили создать единую эстакаду длиной почти 600 метров.

"Есть и особенности выполнения работ. Например, все элементы сооружения изготавливаются на месте строительства. Сейчас мостовики делают ростверки, колонны и балки", - информирует Служба автомобильных дорог.

Параллельно с изготовлением конструкций, под их установку готовят площадку. Сейчас строители устанавливают стапель, по которому далее будут надвигать пролетное строение на опоры эстакады.

Напомним, трасса Н-31 Днепр - Решетиловка является одним из флагманских проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Эта дорога проложена за пределами населенных пунктов по принципу европейского автобана, что позволит транспорту двигаться быстрее и сократит время в пути.

Планируется, что дорога, которая сочетается с международной трассой М-03 Киев - Харьков - Довжанский, станет кратчайшим и самым удобным путем в Киев. Общая протяженность трассы Н-31 составляет около 140 км.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" также создали новый маршрут М-30 Стрый - Изварино протяженностью 1400 км, ставший самым быстрым путем между Западом и Востоком Украины.

Автор: Григорий Бондарь