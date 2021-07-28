В Министерстве инфраструктуры рассказали, чем отличается государственно-частное партнерство и концессия.

Завершение передачи дорог инвестору в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) может произойти в 2023 году, а конкурсы по ним могут быть запущены до конца 2022 года.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко на встрече с журналистами.

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"Мы думаем, что в ближайшие несколько месяцев мы получим ТЭО по первой дороге. Потом постепенно, где-то с промежутком в 2-3 месяца, будут появляться другие такие документы… К концу следующего года может быть проведен первый конкурс", - сказала она.

На уточняющий вопрос УНИАН Юрченко добавила, что завершение передачи дороги при таком сценарии может произойти в 2023 году.

По ее словам, такие дороги останутся бесплатными, а государство из дорожного фонда будет компенсировать расходы инвестора на ремонт и обслуживание. Такая компенсация может предоставляться на протяжении длительного периода, о котором предварительно должны договориться государство и инвестор.

"Плата за проезд не взимается, инвестиции возвращаются государством", - сказала она.

Юрченко акцентировала внимание на том, что модель ГЧП отличается от концессии тем, что в ГЧП речь идет о существующей дороге, за проезд по которой не нужно будет платить. Инвестор будет зарабатывать за счет компенсации из госбюджета и развития придорожной инфраструктуры. Концессия же предусматривает строительство инвестором дороги с нуля, за проезд по которой он сможет взимать плату.

Государственно-частное партнерство в дорожной сфере

В октябре 2020 года Министерство инфраструктуры назвало первые шесть дорог общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые были отобраны для реализации пилотных проектов программы государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

В частности, Мининфраструктуры планирует осуществить такие пилотные проекты: текущий и капитальный ремонт дороги Харьков - Днепр - Запорожье (M-29, M-04, M-18) с ориентировочным объемом стартовых инвестиций в 370 млн долл.; текущий ремонт дороги Борисполь - Полтава (М-03) с ориентировочным объемом инвестиций 180 млн долл.; реконструкция, капитальный и текущий ремонты и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Херсон - Николаев (М-14) с ориентировочным объемом инвестиций в 310 млн долл.

Кроме этого, планируется реализация пилотных проектов по капитальному и текущему ремонту дороги Киев - Житомир - Ривне (М-06) с ориентировочным объемом стартовых инвестиций в 370 млн долл.; по реконструкции, текущему и капитальному ремонту дороги Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19) с ориентировочным объемом инвестиций в 240 млн долл., а также по реконструкции, капремонту и строительству нового объезда населенного пункта на дороге Днепр - Кривой Рог - Николаев (M-04, H11) с ориентировочным объемом инвестиций в 290 млн долл.

Автор: Павел Степанец