Почти половина производств, открытых в прошлом году, приходится на мужчин 25-45 лет.

В 2024 году в Украине зафиксировали 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения, что на 33% больше, чем годом ранее. А по сравнению с периодом полномасштабной войны - в 2,4 раза, сообщает платформа "Опендатабот".

"Из 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были оплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов по состоянию на конец прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 83% должников по штрафам ПДД в прошлом году были мужчины. Почти половина производств, открытых в 2024 году, приходится на мужчин 25-45 лет. В то же время доля нарушений среди женщин растет год от года. Если в 2021 году таких производств было всего 9%, то сейчас увеличилось до 17%.

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По данным статистики, 10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали на Днепропетровщине. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесская область - 7,8%.

За последний год во всех областях кроме Харьковской (-2%) произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины - на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской - +57%.

В три раза, в среднем, стало больше просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост в Закарпатской области - аж в 5 раз. В Одесской и Тернопольской областях - почти в 4 раза. Уменьшилось производств в Луганской (-89.7%), Донецкой (-30.4%) и Херсонской (-27.2%) областях.

Долги украинцев - что известно

В течение 2024 года Единый реестр должников пополнился более чем на 712 тыс. записей. Всего было зафиксировано 8,8 млн долгов в Едином реестре должников. Всего с начала полномасштабной войны реестр вырос почти на 2 млн задолженностей.

Больше всего записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил дорожного движения - 1,8 млн или 21% от общего количества. Далее следует взыскание за административные правонарушения - 1,7 млн или 20% от общего количества долгов.

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