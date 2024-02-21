Сжиженный газ в Украине может подорожать из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте. Уровень подорожания этого горючего может составлять до 3 грн/л. Об этом в комментарии Укринформу заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"По сжиженному газу ожидаем подорожания. Но, если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", – пояснил он.
По его словам, поставщикам автогаза из-за технических причин переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию. Такой круг будет стоить примерно до 3 грн на литр.
"Мы видим, что уже повышаются цены как в розничном рынке, так и в оптовом", – прогнозирует эксперт.
На рынок бензина и дизельного топлива влияния сейчас эксперт не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к блокаде.
"Что касается железной дороги, пока признаков блокирования перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", – отметил Куюн.
В то же время, участники рынка следят за развитием событий, ведь в случае, если польские протестующие начнут блокировать железнодорожные перевозки, последствия для Украины будут ощутимыми.
Блокада границы
С 20 февраля польские протестующие усилили блокажу на границе с Украиной. Были случаи перекрытия железной дороги и рассыпания зерна, которое везли в Германию.
В польскому правительству пригрозили, которые могут расширить ограничения на импорт из Украины, если не удастся договориться с украинскими коллегами.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.