Поставщики должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

Сжиженный газ в Украине может подорожать из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте. Уровень подорожания этого горючего может составлять до 3 грн/л. Об этом в комментарии Укринформу заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"По сжиженному газу ожидаем подорожания. Но, если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", – пояснил он.

По его словам, поставщикам автогаза из-за технических причин переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию. Такой круг будет стоить примерно до 3 грн на литр.

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"Мы видим, что уже повышаются цены как в розничном рынке, так и в оптовом", – прогнозирует эксперт.

На рынок бензина и дизельного топлива влияния сейчас эксперт не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к блокаде.

"Что касается железной дороги, пока признаков блокирования перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", – отметил Куюн.

В то же время, участники рынка следят за развитием событий, ведь в случае, если польские протестующие начнут блокировать железнодорожные перевозки, последствия для Украины будут ощутимыми.

Блокада границы

С 20 февраля польские протестующие усилили блокажу на границе с Украиной. Были случаи перекрытия железной дороги и рассыпания зерна, которое везли в Германию.

В польскому правительству пригрозили, которые могут расширить ограничения на импорт из Украины, если не удастся договориться с украинскими коллегами.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

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