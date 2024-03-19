Эконом-сети АЗС скоро подтянут цены до уровня более дорогих.

За последнюю неделю цены на топливо на АЗС выросли в среднем на 1 грн, однако потенциал к дальнейшему повышению цен пока исчерпан. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире "Киев24".

"Я думаю, что сейчас исчерпан этот потенциал, и сейчас будут подтягиваться эконом-сети", – сказал Куюн.

Эксперт также привел пример: сегодня самая дешевая сеть продает горючее по цене 48,5 грн, когда оптовая цена на это топливо составляет 47 грн.

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"То есть разница 1,5 грн, и это при том, что только на то, чтобы продать 1 литр, заправка должна потратить 2 грн. То есть экономического объяснения этому нет, это очевидное или некачественное топливо, или просто неуплата налогов при его реализации", – отметил Куюн.

Он прогнозирует, что такие сети также поднимут цены на горючее, подтянув их до уровня более дорогих сетей, и цена будет составлять не менее 50 грн за литр.

Цены на горючее в Украине

В прошлом месяце директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что в течение нескольких недель цены на топливо могут вырасти на 2 гривни.

Эксперт также рассказал, что из-за новой "военной" логистики украинцы переплачивают по 6-7 гривен на каждом литре топлива, а после окончания войны можно будет почувствовать значительное удешевление ресурса.

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