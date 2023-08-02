Премиальные сети АЗС прибавили в цене на все виды горючего по 1 гривне.

В период с 1 по 2 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,48 грн/л и составила 49,38 грн/л, бензин А-95 + подорожал на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельное топливо (ДТ) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, премиальные сети ОККО и WOG на все виды горючего подняли цены на 1 гривну: бензины марки А-95 - до 51,99 грн/л, А-95+ - до 53,99 грн/л, дизтопливо - до 51,99 грн/л.

На станциях государственной сети "Укрнафта" все виды горючего подорожали тоже на 1 гривню: бензин А-95 - до 47,90 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, ДТ - до 46,90 грн/л.

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Бензин А-95 в сети SOCAR прибавил 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизтопливо прибавило 2 гривни, - до 51,99 грн/л. на станциях KLO все виды горючего сдорочали на 50 копеек, а на UPG стандартная А-95 и ДТ - на 40 копеек, до 50,40 и 48,50 грн/л соответственно.

Сети "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", VostokGaz, Mango и "Фактор" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,4-2 грн/л.

Цены на топливо в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, за последние два дня большие сети заправок, в частности, ОККО и WOG повысили цены всех видов горючего на 2 гривни за литр.

Украинские энергетические эксперты сообщают, что стремительный рост цен на АЗС связан со увеличением мировых цен на нефть и началом реализации налогооблагаемого горючего.

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