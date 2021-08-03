Подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок.

Средняя стоимость автогаза в сетях АЗС Украины достигла рекордных 16,89 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Сообщается, что на АЗС KLO автогаз подорожал на 30 копеек за литр, до 17,75 грн. На столько же подорожал продукт на АЗС "Катрал", до 16,77 грн/л.

Prime, Chipo и "Авантаж 7" подняли цены на 20 копеек за литр.

Сети "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-15 копеек за литр.

Отмечается, что всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,55 грн/л, или на 10%.

По мнению эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Цены на автогаз: что необходимо знать

Подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, ростом стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.

Так, по словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства "Роснефти" началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил "Лукойл".

Кроме того, в связи с введением санкций США и ЕС по отношению "Белнефтехиму" и нефтепродуктовой отрасли Беларуси, снизились объемы поставок с белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.

Автор: Игорь Орел