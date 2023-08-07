British Airways начнет полеты из лондонского аэропорта Хитроу в Ригу с 29 октября 2023 года, ранее она летала в Латвию с 1997 по 2007 годы.

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways заявила о возобновлении полетов из Лондона в Ригу после 16-летнего перерыва.

Как сообщает Avianews British Airways начнет полеты из лондонского аэропорта Хитроу в Ригу с 29 октября 2023 года вступлением в силу зимнего расписания. Ранее она летала в Латвию с 1997 по 2007 годы. Авиаперевозчик будет летать в крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу.

Расписание предусматривает полеты с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Такое расписание позволяет увеличить число возможных стыковок на другие рейсы British Airways в аэропорту Хитроу.

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Между Лондоном и Ригой British Airways будет летать на среднемагистральных самолетах Airbus A320 и A321, которые рассчитаны на перевозку 180 и 220 пассажиров соответственно.

Самые дешевые авиабилеты British Airways Рига-Лондон можно купить на ноябрь 2023 года по цене 36 евро в одну сторону с учетом сборов. Самый низкий тариф Economy Basic позволяет взять с собой только ручную кладь.

Сообщается, что рейсы British Airways усилят авиасообщение между Латвией и Америкой. Пассажиры получат больше возможностей для путешествий, а усиление конкуренции поможет снизить цену на перелеты. После возвращения British Airways в Латвию из Риги можно будет улететь во все основные аэропорты Лондона.

"Мы рады, что после многолетний переговоров British Airways возвращается в Ригу. Рейсы из Риги в аэропорт Хитроу очень ожидаемы и будут иметь большой спрос. Они дают нашим пассажирам новые возможности для путешествий по сети маршрутов British Airways с пересадкой в Хитроу", — заявила глава правления рижского аэропорта Лайла Одина.

В Рижском городском совете рассчитывают, что новые рейсы British Airways позволят увеличить число британских туристов в Латвии. Рига также рассчитывает, что перелеты в Хитроу станут дополнительным аргументом в переговорах с инвесторами и организаторами крупных форумов, которые можно было бы проводить в столице Латвии.

British Airways

В апреле 2020 года British Airways предупредила о том,что на поне пандемии может отстранить от работы 32 тысячи сотрудников. Сообщалось, что компания пытается согласовать план, согласно которому сотрудников, включая кабинный экипаж, наземный обслуживающий персонал, инженеров и работников головного офиса, можно будет временно отстранить от работы, но не сокращать.

В ноябре 2022 года авиакомпания British Airways заявила о том,что будет бесплатно тестировать пассажиров на коронавирус.

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