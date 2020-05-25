Украинский гигант “Мрия” доставил в Канаду медицинский груз для борьбы с COVID19 (фото, видео)

Общий вес груза составлял 130 тонн.

Самый большой и самый мощный в мире украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил из КНР в Канаду партию медицинских средств для борьбы с COVID19.

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Об этом сообщает пресс-служба ГП “Антонов” на своей странице в Facebook.

“24 мая 2020 года самолет Ан-225 прибыл в Монреаль, Канада, с медицинскими средствами для борьбы с #COVID19”, - говорится в сообщении.

Общий вес груза составлял 130 тонн.

В аэропорту Монреаля самолет и его экипаж встречал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

За время пандемии это уже второй подобный груз, который доставил самолет из Китая до Канады.

Как сообщал УНИАН, 2 мая “Мрия” доставила из КНР в Канаду партию медицинских средств индивидуальной защиты.

27 апреля украинский грузовой самолет Ан-225 "Мрия" доставил в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле медицинский груз.

23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая: 12 млн масок, 260 тыс. очков и 100 тыс. костюмов для медиков. В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза.

14 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

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