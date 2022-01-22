Строительство моста в Запорожье началось еще в 2004 году, но из-за нехватки финансирования было остановлено.

В День Соборности Украины, 22 января, в Запорожье оба берега Днепра были объединены вантовым мостом, построенным в ходе реализации программы "Большая стройка". Движение верховой частью моста открыл инициатор программы, Президент Владимир Зеленский.

Строительство моста в Запорожье началось еще в 2004 году, но из-за недостатка финансирования было остановлено, и мост на долгое время стал одним из самых знаковых долгостроев Украины.

Работы возобновились в 2020 году, когда мост был включен в программу "Большая стройка". Тогда же, в декабре, уже было открыто движение по первому проезду балочного моста, соединившего район Бабурка с островом Хортица.

Движение по верховой части главного сооружения всего мостового комплекса – вантового моста, открытое Владимиром Зеленским в День Соборности, соединило Хортицу и центр Запорожья.

"Мы видим живое доказательство именно того, что вместе мы все можем, вместе мы сильнее, вместе мы можем гораздо лучше, вместе мы можем больше. И строители из разных регионов нашего государства и не только, работая на высоте 30-35 метров в режиме 24/7, плюс 40 и минус 20, могут сделать что-то очень важное для людей, что-то действительно особенное", - подчеркнул Зеленский.

Запорожский мост представляет собой ансамбль из большого количества сложных инженерных сооружений. Это 9-километровая магистраль, включающая, кроме балочного и вантового мостов, также 6 развязок и 26 искусственных сооружений.

Напомним, в общей сложности за время реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было построено и отремонтировано 560 мостов, а в ближайшие два года количество обновленных и новых мостов должно увеличиться еще на 810.