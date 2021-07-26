Работы на заводе в Регенсбурге будут остановлены / Иллюстрация REUTERS

BMW замораживает производство на одном из заводов на территории Германии.

Об этом сообщает Automobilwoche.

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Как пишет издание, остановка производства связана с проблемами, которые возникли с поставками чипов.

В связи с нехваткой чипов будет остановлена работа завода в Регенсбурге.

 BMW остановит производственные линии на заводе до конца этой недели.

Предположительно завод не будет работать в течение недели.

BMW и штраф 

9 июля 2021 года Еврокомиссия оштрафовала корпорации Volkswagen и BMW. Штрафы были выписаны в рамках дела о картельном сговоре в отношении немецких автопроизводителей.

Volkswagen был оштрафован на 502 млн евро, BMW - на 373 млн евро. 

Речь шла о договоренностях относительно технологий по очистке выхлопов дизельных автомобилей.

Компании обвинили в сговоре в период с  2009 по 2014 год.

Автор: Елена Коваленко