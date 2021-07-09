Электрический скутер от BMW способен разгоняться до 120 км/час и ездить на дистанции до 130 километров на одном заряде.

Немецкий концерн BMW официально презентовал серийную версию электрического скутера, основанного на концепте CE 04.

Этот концепт впервые показали в прошлом году, а представленный сейчас электроскутер выглядит весьма футуристично, пишет Keddr.

BMW CE 04 оборудован электрическим двигателем мощностью 31 кВт (42 л.с.), он способен разгонять скутер до 120 км/час. Разгон от 0 до 50 км/час занимает всего 2,6 секунды.

Аккумуляторные батареи имеют емкость 8,9 кВт*ч и обеспечивают запас хода около 130 км. Также производитель обещает версию с запасом хода 100 км на одном заряде.

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Время полной зарядки аккумулятора от обычной розетки (2,3 кВт) займет 4 часа 20 минут. Но байк также поддерживает быструю зарядку (до 6,9 кВт) от станции уровня 3 - в этом случае время "заправки" сократится до 1 часа 40 минут.

Предусмотрено четыре режима езды: ECO, Rain, Road и Dynamic. Первые три являются стандартными, а вот динамический режим будет доступен только как опция.

В BMW CE 04 установили 15″ колесные диски с шинами размером 120/70 R15 67H (передняя) и 160/60 R15 56H (задняя).

За безопасность во время движения отвечает система ABS. В качестве опции можно заказать систему ABS Pro.

В передней фаре, заднем фонаре и поворотниках используются LED-оптика.

В качестве приборной панели в электроскутере выступает 10,25″ экран информационно-мультимедийной системы со встроенной навигацией. К нему можно подключить смартфон. Также есть порт USB-C для зарядки ваших девайсов.

BMW CE 04 поступит в продажу в 2022 году. Его цена составит около $12000-$16000 в зависимости от региона.

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Автор: Александр Топчий