Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом «Ever Given» привела к повышению цен на морские перевозки.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

Стоимость перевозки морского контейнера 40 футов из Китая в Европу, по данным Bloomberg, достигла почти $8 тыс., что в четыре раза больше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу) стоят около $17 тыс. за день — это наибольший показатель с июня 2020 года.

Что этому предшествовало

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Корабль 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

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Автор: Елена Коваленко