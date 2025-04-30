С 1 мая все АЗС в нашей стране будут добавлять к бензину биоэтанол.

С 1 мая вступает в силу закон, который обязывает добавлять к бензину не менее 5% биоэтанола. В связи с этим эксперт топливного рынка и основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин советует водителям уже завтра заправляться в сетях, которые покупают бензин из Европы. Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.

"Потому что они покупают уже готовый бензин из Европы. А те, кто будет пытаться изготовить его здесь, это будет, по сути, обычная "бодяга". Потому что они будут просто добавлять спирт к бензину, как требует закон", - считает специалист.

Дело в том, что спирт имеет большую плотность, чем бензин. Таким образом, на каком-то этапе снизу в резервуарах окажется спирт, а сверху - бензин.

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"Кому-то "повезет" и он заправится чистым этанолом, то есть спиртом... Это будет смерть машинам", - говорит специалист.

По словам специалиста, в украинских реалиях невозможно сделать нормальный этанол, ведь страна сейчас не имеет ни одного работающего НПЗ.

"Вы же понимаете, что новый тип топлива невозможно произвести в кустарных условиях. А если вы производите его в кустарных условиях, то качество будет соответствующим", - добавляет Дмитрий Леушкин.

Рынок топлива в Украине - что нужно знать

Сам биоэтанол является этиловым спиртом, который производят из растительных материалов. Ключевой причиной его добавления в бензин являются экологические соображения.

Дело в том, что биоэтанол чище нефтяного топлива и выделяет меньше вредных веществ при сгорании. Кроме того, Украина пошла на такой шаг из-за обязательств в рамках евроинтеграции и в рамках уменьшения зависимости от импорта нефтепродуктов.

Специалисты считают, что новые нормы вряд ли приведут к росту цен на бензин. Более того, из-за падения цен на нефть можно ожидать удешевления топлива на украинских АЗС.

Напомним, ранее была представлена инфографика, на которой изобразили страны с самым дешевым и самым дорогим бензином. На первом месте оказался Иран, тогда как дороже всего бензин стоит в Гонконге.

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