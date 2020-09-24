Из-за ограничений российских властей рейсы будут выполняться только раз в неделю по средам.

"Белавиа" в октябре восстановит транзит между Украиной и Россией через аэропорт Минск, свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика.

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Об этом сообщает портал Аvianews.com.

"Авиакомпания объявила о возобновлении полетов из Минска в московский аэропорт Домодедово с 30 сентября. Из-за ограничений российских властей рейсы будут выполняться только раз в неделю по средам", - говорится в сообщении.

При этом стыковки московского рейса с рейсами в Украину доступны для бронирования только с 7 октября и только по средам.

На данный момент "Белавиа" предлагает перелеты из Киева в Москву через Минск и в обратном направлении с общей продолжительностью в пути до 4 часов. Цена авиабилетов от 295 долларов в обе стороны с включенным багажом.

Для маршрута Одесса-Москва время в пути составит до 11 часов, что вызвано более длительной стыковкой в Минске. Билеты от 425 долларов в обе стороны с учетом перевозки багажа.

«Белавиа» не предлагает опции пересадок в Москву для рейсов Харьков-Минск и Львов-Минск, т.к. эти маршруты не обслуживаются по средам, когда самолет будет вылетать в Москву.

На данным момент предложение "Белавиа" позволяет быстрее всего добраться из Киева в Москву и обратно. Наземное сообщение между столицами представлено только автомобильным транспортом. Железнодорожное пассажирское сообщение прервано весной и до сих пор не возобновлено.

Перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения, которые сейчас действуют для въезда в Россию иностранцев. На территорию страны допускают только граждан Украины, которые имеют право на постоянное проживание в России или являются членами семей граждан России. Детальную информацию о правилах въезда можно уточнить в консульстве страны назначения.

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Автор: УНИАН