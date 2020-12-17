Самыми популярными цветами для новых автомобилей в мире остаются белый и черный, причем белый лидирует уже десятилетие подряд.
Об этом свидетельствуют данные американской компании Axalta Coating Systems, одного из лидеров мирового рынка автокрасок.
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В белый цвет выкрашены 38% всех новых автомобилей в мире. Доля таких машин остается практически одинаковой уже десятилетие.
На втором месте — черный цвет с показателем 19%.
На третьей строчке — серый, который выбирают 15% покупателей автомобилей.
Далее по степени убывания идут такие цвета новых автомобилей:
— серебристый — 9%
— синий — 7%
— красный — 5%
— коричневый/бежевый — 3%
— желтый — 2%
— зеленый — 1%
— другие цвета — 1%.
При этом за последний год популярность белого и черного цветов практически не изменилась, серого выросла на 2%, а серебристого — снизилась на 1%.
В компании также отметили, как популярность цветов зависит от регионов мира.
Так, белый наиболее популярен в Азии (48% новых автомобилей на континенте), Африке (46%) и Северной Америке (41%).
Серый наиболее популярен в Европе (25% продаж), Северной Америке (19%) и Африке (16%). Примечательно и то, что в Европе именно серый является вторым по популярности цветом после белого.
Большим спросом, чем в среднем в мире, черные авто пользуются в Европе (21% продаж) и Северной Америке (19%).
Красные — в Северной Америке (7%) и Южной Америке (6%).
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