В белый цвет выкрашены 38% всех новых автомобилей в мире.

Самыми популярными цветами для новых автомобилей в мире остаются белый и черный, причем белый лидирует уже десятилетие подряд.

Об этом свидетельствуют данные американской компании Axalta Coating Systems, одного из лидеров мирового рынка автокрасок.

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В белый цвет выкрашены 38% всех новых автомобилей в мире. Доля таких машин остается практически одинаковой уже десятилетие.

На втором месте — черный цвет с показателем 19%.

На третьей строчке — серый, который выбирают 15% покупателей автомобилей.

Далее по степени убывания идут такие цвета новых автомобилей:

— серебристый — 9%

— синий — 7%

— красный — 5%

— коричневый/бежевый — 3%

— желтый — 2%

— зеленый — 1%

— другие цвета — 1%.

При этом за последний год популярность белого и черного цветов практически не изменилась, серого выросла на 2%, а серебристого — снизилась на 1%.

В компании также отметили, как популярность цветов зависит от регионов мира.

Так, белый наиболее популярен в Азии (48% новых автомобилей на континенте), Африке (46%) и Северной Америке (41%).

Серый наиболее популярен в Европе (25% продаж), Северной Америке (19%) и Африке (16%). Примечательно и то, что в Европе именно серый является вторым по популярности цветом после белого.

Большим спросом, чем в среднем в мире, черные авто пользуются в Европе (21% продаж) и Северной Америке (19%).

Красные — в Северной Америке (7%) и Южной Америке (6%).

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Автор: УНИАН