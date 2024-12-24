В American Airlines накануне Рождества произошел технический сбой.

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines приостанавливала все рейсы в США. Об этом компания сообщила в соцсети Х.

Отмечается, что отмена выполнения рейсов произошла "из-за технического сбоя". Что именно случилось, перевозчик не уточнил.

"В настоящее время у нас произошел технический сбой со всеми рейсами American Airlines. Ваша безопасность - наш главный приоритет. Как только проблема будет устранена, мы доставим вас в целости и сохранности к месту назначения",- говорилось в сообщении.

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Сбой произошел накануне Рождества, когда в США летают много пассажиров. Последний раз American Airlines приостанавливала полеты во время глобального сбоя Windows в июле.

Уже вскоре издание Euronews сообщило, что полеты авиакомпании American Airlines восстановлены по всей территории Соединенных Штатов.

Сбои в работе American Airlines

Как сообщал УНИАН, утром 19 июля, мир столкнулся с масштабным сбоем в работе крупнейших коммуникационных и финансовых систем. В целом проблемы коснулись банков, мобильных операторов и авиакомпаний по всему миру, - в частности, и American Airlines.

Компания остановила свои полеты из-за проблем со связью, которые были вызваны глобальным сбоем.

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