Генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт всегда активно выступал за развитие транспортно-логистической сети Одесского морского порта.

Итак, наконец-то началось строительство новой дороги в Одесский порт, необходимость которой всегда подчеркивал гендиректор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт. На этот раз государство решило прислушаться как к мнению экспертов логистической отрасли, так и простых грузоперевозчиков.

Ведь отсутствие нормальной подъездной дороги к порту Одессы означало существенный вред как для самого города, так и для его жителей. Дело в том, что большегрузный транспорт систематически разрушал улицы Одессы, не приспособленные к постоянной перевозке тяжелых грузов.

Это, как указывал Александр Эйсмонт, в свою очередь, негативным образом отражалось на городской инфраструктуре – не только из-за плачевного состояния дорог после того, как по ним проедутся грузовики, но и из-за невозможности нормального трафика. А выхлопы газов и других вредных веществ превращали эту проблему в экологическую, вредящую здоровью горожан загрязненным воздухом.

Концепция строительства новой дороги в Одесский порт

Теперь новая объездная дорога в Одесский порт должна разрешить эту проблему. Стоит добавить что именно Александр Эйсмонт, не дождавшись от правительства Украины и городских властей конструктивных мер по этому поводу (хотя во всех интервью он прямо на нее указывал), построил железнодорожную ветку, которая позволила "разгрузить" городские улицы. Ведущий от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь подъездной путь.

По своей масштабности, данный проект, приблизительная стоимость которого составляет 2,2 млрд. гривен, несомненно, должен являться по всем своим формальным признакам, государственным, а не частным. Тем более, ответственность за его сооружение не должна взваливаться на плечи лишь одной логистической компании – однако, похоже, что чиновники не сразу пришли к такому выводу.

Информационная война конкурентов против "Евротерминала"

Дело в том, отмечает Александр Эйсмонт, что недобросовестные конкуренты компании "Евротерминал" постоянно пытались переложить на нее ответственность за отсутствие такой дороги. При этом в Интернете была развязана масштабная информационная кампания, когда множество проплаченных комментариев и статей были призваны убедить общественность в монополии компании "Евротерминал" на перемещение грузов в морской порт Одессы.

Однако при этом большинство перевозчиков, и это – установленный факт, пользовались услугами компании благодаря тому, что она предоставляла перевозчикам наиболее выгодные условия, заботясь, при этом, об их безопасности и комфорте путем постоянного улучшения инфраструктуры.

Руководитель компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт обращает внимание на то, что он всегда был последовательным сторонником необходимости разгрузки транспортного узла Одессы, который бы отводил поток машин за городскую черту.

В различных интервью Александр Эйсмонт подчеркивал безосновательность претензий тех компаний, что не хотели пользоваться услугами ООО "Евротерминал", ведь ни одна из них не стала возводить такой общественно полезный объект, как накопительная площадка. Зато позволяли себе, не потратив и копейки на развитие логистической инфраструктуры Одесского морского порта критиковать тот важный для всей логистической отрасли Украины объект, что построил Александр Эйсмонт.

Автор: Иван Бойко