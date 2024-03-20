Комплектующие для переоборудования будут брать из неисправных машин и самолетов-доноров.

Группа "Аэрофлот", которой ранее рекомендовали не летать в Египет, намерена избавиться от бизнес-класса на нескольких Superjet 100. Речь идет о девяти самолетах ее "дочки" – авиакомпании "Россия". Ей не хватает 100-местных бортов этого типа на курортных и туристических маршрутах, на которых пассажиры не готовы переплачивать за повышенную комфортность, пишут "Известия" со ссылкой на инвестпроект.

Отмечается, что компания собирается потратить более 330 млн рублей (2,51 млн долларов) на перекомпоновку, заменив 12 кресел бизнес-класса на 25 экономичных. Это позволит "Аэрофлоту" увеличить доход более чем на 300 млн рублей в год.

Комплектующие будут браться из неисправных машин, самолетов-доноров и запчастей из складских запасов ПАО "Яковлев". Сроки выполнения работ по перекомпоновке запланированы, исходя из графика техобслуживания самолетов, после высокого сезона авиаперевозок с конца сентября этого года до середины апреля 2025-го.

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В авиакомпании сообщили, что вопрос перекомпоновки Superjet находится на стадии проработки, отказавшись от других подробностей. Как следует из материалов инвестпрограммы, ожидается согласование со стороны "Аэрофлота" с лизингодателями самолетов-доноров по использованию кресел из простаивающих SSJ, пишут авторы.

В обосновании говорится, что "России" не хватает 100-местных Superjet, которые актуальны на многих рейсах авиакомпании, особенно на курортных и туристических маршрутах, "когда пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс". Перевозить 100 человек в эконом-сегменте становится выгоднее, чем 75 в эконом-классе и лишь несколько в бизнесе.

Эксперты не исключают, что в будущем "Аэрофлот" откажется от бизнес-класса на большем количестве Superjet "России".

Авиаотрасль РФ

Захват Россией самолетов, принадлежащих иностранным компаниям, вызвал крупнейшую в истории схватку в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования. Речь идет о миллиардах долларов, более 400 самолетов, сотни миллионов судебных расходов.

В феврале в России зафиксировали уже несколько авиапроисшествий с самолетами Специального летного отряда "Россия". Это предприятие обеспечивает перевозки должностных лиц, а также представителей специальных служб и Вооруженных сил РФ.

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