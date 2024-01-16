Египет угрожает арестовать 27 самолетов российских авиакомпаний.

В России двум крупнейшим авиакомпаниям – "Аэрофлот" и "Россия" запретили полеты в Египет из-за риска ареста 27 самолетов Boeing и Airbus.

Как сообщает The Moscow Times, "Аэрофлоту" не рекомендовано летать в арабскую республику на десяти Airbus A320, четырех A321, одном A350 и девяти Boeing 777-300ER, а "России" – на трех Boeing 737-800.

"Регулятор авиаотрасли разослал предупреждение после получения закрытыми каналами информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти суда принадлежат государственной транспортной лизинговой компании (ДТЛК). В Высоком суде Ирландии с прошлого года пытаются изъять 37 самолетов компании. Кроме указанных 27-ти, еще десять эксплуатируют S7, "Аврора" и "Ямал", которые не летают в Египет.

Крушение гражданской авиации РФ

В России из-за введенных санкций в разы увеличилось количество поломок самолетов. В частности, только за минувшую осень в РФ сломалось столько же самолетов, сколько раньше ломалось за год.

В ноябре 2023 года стало известно, что украинская военная разведка осуществила киберспецоперацию по "Росавиации". Полученные данные свидетельствовали, что сфера гражданской авиации РФ находится на грани коллапса.

8 января 2024 года сообщалось, что у российской авиакомпании "Аэрофлот" сломался восьмой самолет за пять недель. Тогда около 400 пассажирам рейса Пхукет-Москва отложили полет более чем на сутки из-за неисправности самолета Boeing.

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