Шмыгаль: запуск работы общественного транспорта будет происходить поэтапно

Глава правительства не назвал дату, но уточнил, что общественный транспорт поедет "точно не до 11 мая".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана выхода из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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Сначала, по словам Шмыгаля, будет облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом – межобластного сообщения.

"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать", – отметил глава правительства.

В то же время Шмыгаль добавил, что запуск общественного транспорта состоится "точно не до 11 мая".

Как сообщал УНИАН, в Украине и других городах мира в связи с пандемией коронавируса введены строгие карантинные ограничения. Министерство охраны здоровья Украины, в частности, будет предлагать правительству продлить карантинные мероприятия и после 24 апреля – до 12 мая.