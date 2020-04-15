Самолеты ВС Украины доставили медицинский груз из Китая в Румынию (фото)

Ранее украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств.

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушных сил Украины доставили из Китая в Румынию медицинские материалы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

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Об этом сообщает представительство Украины в НАТО на своей странице в Facebook.

"Кроме самолетов гражданской авиации, предоставленных в рамках программы НАТО SALIS, Украина направила союзникам военную транспортную авиацию. Украина будет полезным членом НАТО", - говорится в сообщении.

Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегической возможностью воздушного транспорта. В ней принимают 9 союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

За посадкой Ан-225 в польском аэропорту Шопена, который вел прямую трансляцию события, наблюдали онлайн около 80 тысяч человек.