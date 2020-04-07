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Граница на замке: в Украине будут работать только 19 пунктов пропуска (видео)

12:13, 07 апреля 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Отныне пересечь ее можно будет лишь на 19 из 155 пунктов пропуска. И только на собственном авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Львовщине остается работать единственный КПП - Краковец.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала.

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