Граница на замке: в Украине будут работать только 19 пунктов пропуска (видео)
12:13, 07 апреля 2020Транспорт
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Теперь украинскую границу можно будет пересечь только на собственном авто.
Иллюстрация REUTERS
С сегодняшнего дня Украина из-за коронавируса ужесточила ограничения на границе.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Отныне пересечь ее можно будет лишь на 19 из 155 пунктов пропуска. И только на собственном авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Львовщине остается работать единственный КПП - Краковец.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала.
Работа приостановлена: в Украине будут работать лишь 19 пунктов пропуска
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