Граница на замке: в Украине будут работать только 19 пунктов пропуска (видео)

Теперь украинскую границу можно будет пересечь только на собственном авто.

С сегодняшнего дня Украина из-за коронавируса ужесточила ограничения на границе.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Отныне пересечь ее можно будет лишь на 19 из 155 пунктов пропуска. И только на собственном авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Львовщине остается работать единственный КПП - Краковец.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала.