Британская EasyJet прекратила все полеты на неопределенный срок

Дата возобновления полетов не определена и зависит от ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Британский дискаунтный авиаперевозчик EasyJet сообщил о завершении программы репатриации граждан и о том, что полностью прекращает полеты.

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Дата возобновления полетов не определена и зависит от ограничений в связи с пандемией коронавируса или отсутствия таковых со стороны британских властей и ситуации на рынке. В соответствии с правительственной программой на время простоя экипажи будут получать 80% своей зарплаты, передает kommersant.

Компания одновременно объявила о переговорах с кредиторами по поводу получения дополнительных финансовых средств. «Мы ведем переговоры с некоторыми компаниями о предоставлении ликвидности», - говорится в заявлении.

Ранее другая авиакомпания - Ryanair - сообщала о намерении приостановить большинство полетов в ближайшие несколько недель.