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Облцентры Западной Украины соединят скоростные дороги - "Укравтодор"

17:58, 24 марта 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разработало проект развития сети дорог Западной Украины, который предусматривает соединение областных центров Западной Украины между собой и с существующими транспортными коридорами скоростными дорогами с разрешенной скоростью движения 110-130 км/ч.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"Скоростные дороги необходимы для повышения мобильности населения и легкости ведения бизнеса. Именно поэтому это один из долгосрочных приоритетов "Укравтодора", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Согласно сообщению, проект планируется полностью завершить через пять лет. В текущем году готов к реализации проект по строительству Северной объездной дороги Львова, а также первой очереди объездных дорог городов Дубно, Стрый и Тернополь.

Отмечается, что финансирование строительства объездных дорог этих городов предусмотрено за счет кредитных и грантовых средств международных финансовых организаций, соглашения на выделение средств для данных объектов уже заключены, а процедуры закупки будут объявлены в ближайшие месяцы.

Также сообщается, что строительство Северной объездной дороги города Ривне для подключения Луцка в сеть скоростных дорог уже начато.

Также в планах "Укравтодора" разработка проектно-сметной документации по расширению "узких мест" на автомобильной дороге М-06 между Ривне и Львовом, общей протяженностью 47 километров.

Кроме того, госагентство планирует расширить международную дорогу М-09 на участке Львов-Тернополь, которая является частью международного коридора GO Highway, до четырех полос движения по две в каждом направлении. Подготовка технико-экономического обоснования этого проекта осуществляется за счет средств Всемирного банка.

По данным пресс-службы, в дальнейшем предусмотрено соединить коридоры М-06 и М-09 между собой новой скоростной дорогой в районе населенных пунктов Ясенов и Золочев Львовской области, а также подключить Ивано-Франковск к автомобильной дороге М-09 по маршруту Унив - Перемышляны - Рогатин - Ивано-Франковск.

"Положительный эффект от развития сети почувствуют почти 10 миллионов жителей региона, а среднее время поездки между областными центрами региона сократится на 20-50% и от столицы в областной центр сократится от 15 до 25%", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что через два года все дороги страны будут покрыты высокоскоростным 4G мобильным интернетом.

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