В Одессе с 19 марта в городской электротранспорт будут пускать не более 10 человек

На автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров.

В Одессе с 19 марта из-за коронавируса в городской электротранспорт будут пускать не более 10 человек. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, с завтрашнего дня в городе значительно сократят количество пассажиров, которых единоразово будут допускать в салоны трамваев и троллейбусов.

«Если в салон войдет более 10 пассажиров, подвижной состав коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» не будет осуществлять движение по маршруту», - заявили в мэрии.

Отмечается, что на автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на маршруты не выехала половина пассажирских автобусов, из-за чего значительный пассажиропоток перешел на общественный электротранспорт.

16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.