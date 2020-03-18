Мир вошел в период дешевой нефти: что будет с ценами на украинских АЗС

Падение цен на нефть до 20-25 долл. за баррель выглядит вероятным, но конечный результат на украинских АЗС будет зависеть от экономической ситуации в стране, отмечает эксперт.

Падение мировых цен на нефть до 20-25 долл. за баррель выглядит вероятным в связи с перепроизводством нефти на фоне сокращения ее потребления из-за пандемии коронавируса, но конечный результат на украинских АЗС будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Читайте такжеАМКУ ожидает снижения цен на АЗС из-за дешевой нефти

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Прогнозировать цены на нефть очень сложно из-за массы факторов. Но уверенно можно говорить о том, что мы вошли в период низких цен. Главная причина - перепроизводство нефти на фоне сокращения потребления из-за пандемии. Признаки профицита сырья ощущались уже в начале года, а после кризиса с коронавирусом это стало еще более очевидно. Сейчас самые мощные производители нефти - Саудовская Аравия и Россия - заявили об увеличении добычи, а это значит, что нефти будет еще больше. Поэтому прогнозы 20-25 долл. за баррель не выглядят невероятными», - сказал Куюн.

Эксперт отметил, что для Украины как для страны, которая импортирует энергоресурсы, это безусловно хорошие новости, так как страна будет меньше тратить валюты, однако конечный результат на заправочных станциях будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране.

«Например, сегодня никто не может сказать, каким будет курс доллара, а от этого будет зависеть стоимость импортных товаров, того же горючего», - отметил эксперт.

По его словам, многое также будет зависеть от хода карантина: по оперативным данным, в Италии и Испании продажи горючего сократились на 70-80%.

«Если так будет и в Украине, это безусловно повлияет на цены горючего, ведь низкие продажи будут означать убыточность бизнеса, которую можно перекрыть только за счет высокой наценки», - сказал эксперт.

При этом, он отметил, что обвал нефтяных котировок уже вызвал закономерное снижение оптовых цен на бензин и дизтопливо, есть предпосылки для продолжения этой тенденции. Это создает дополнительное основание для уменьшения розничных цен, особенно на дизтопливо, закупочные цены которого стремительно падают.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года.