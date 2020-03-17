Мининфраструктуры будет требовать через суд компенсацию от авиакомпаний, отказавшихся выполнять рейсы для эвакуации украинцев

Ранее Кабинет министров установил ограничения на цены авиабилетов на время карантина, чтобы сделать невозможной спекуляцию на ценах отдельных авиакомпаний.

Министерство инфраструктуры Украины будет подавать в суд на авиакомпании, которые продали находящимся за рубежом украинцам билеты на обратный рейс в Украину, однако отказались выполнять свои обязательства, с требованием компенсировать потраченные на эвакуацию наших граждан средства.

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Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. «Относительно перевозчиков, которые пытаются воспользоваться этой ситуацией и закрывать авиарейсы, хочу напомнить всем о Чикагской конвенции и хочу сказать уважаемым авиаперевозчикам, если они продали билеты, то они должны вывезти и вернуть в Украину пассажиров. Мы в любом случае их вернем, но если мы их вернем за свой счет, мы, конечно, будем обращаться с исковыми требованиями для того, чтобы компенсировать эти средства», - сказал Криклий.

Он напомнил, что ранее Кабинет министров Украины установил ограничения на цены авиабилетов на время карантина, чтобы сделать невозможной спекуляцию на ценах отдельных авиакомпаний.

Криклий подчеркнул, что в свое время авиаперевозчик Flydubai продал украинцам билеты из Шри-Ланки в Дубай (ОАЭ) и из ОАЭ в Киев, однако до сих пор не вывез их.

«Мы настаиваем на том, чтобы авиакомпания вывезла и вернула наших граждан. В противном случае мы их, конечно, срочно вернем, но будем выставлять компании соответствующие компенсации», - заявил глава Мининфраструктуры.

Он также отметил, что за 16 и 17 марта аэропорт «Борисполь» принял и отправил свыше 56 самолетов, которые выполнили рейсы по разным направлениям, в первую очередь из Египта.

«За сегодня-завтра мы будем вместе с нашими авиаперевозчиками осуществлять много рейсов для эвакуации наших граждан и всех вернем», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, в Киеве - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.