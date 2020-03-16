В КГГА пока не планируют закрывать Киев на въезд или выезд

В Киеве с 17 марта приостанавливают работу ТРЦ, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и тому подобные.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что закрывать Киев на въезд или выезд пока не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Комиссия такого решения в части закрытия на въезд или выезд не принимала, и пока такие решения не планируется принимать», - заверил он.

«Будут ли отменяться маршрутные, автобусные, железнодорожные перевозки, в том числе пригородные? Этот вопрос в большей части к правительственным комиссиям. Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена Кабинетом министров. Отмена маршрутов поездов - это вопрос к Кабинету министров, который должен урегулировать вопрос перевозки пассажиров между городами в Украине», - сказал Поворозник.

КГГА также рекомендует людям надевать маски в общественном транспорте.

По словам Поворозника, в настоящее время ограничения в работе общественного транспорта столицы не планируют.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и тому подобное.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Как заявил Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

В то же время приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; заведений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.