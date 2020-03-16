В КГГА пока не планируют закрывать Киев на въезд или выезд
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что закрывать Киев на въезд или выезд пока не планируется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
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«Комиссия такого решения в части закрытия на въезд или выезд не принимала, и пока такие решения не планируется принимать», - заверил он.
«Будут ли отменяться маршрутные, автобусные, железнодорожные перевозки, в том числе пригородные? Этот вопрос в большей части к правительственным комиссиям. Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена Кабинетом министров. Отмена маршрутов поездов - это вопрос к Кабинету министров, который должен урегулировать вопрос перевозки пассажиров между городами в Украине», - сказал Поворозник.
КГГА также рекомендует людям надевать маски в общественном транспорте.
По словам Поворозника, в настоящее время ограничения в работе общественного транспорта столицы не планируют.
Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и тому подобное.
По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;
- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Как заявил Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.
В то же время приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; заведений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.