Стало известно, как будет работать столичная подземка во время ограничений из-за коронавируса

Дважды в день станции и подвижной состав усиленно дезинфицируют.

Поезда Киевского метро после объявления в столице ограничений из-за потенциальной угрозы коронавируса курсируют по обычному графику.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, пишет hromadske.

Там сообщили, что с конца января проводят усиленную дезинфекцию в метро.

"По меньшей мере дважды в день обработка с дезинфицирующими средствами поверхностей на станции (пол, перила, кассовые окна, дверные ручки и тому подобное)", - отметили в пресс-службе подземки.

Подвижной состав также дезинфицируют перед выездом на линию.

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Как сообщал УНИАН, с 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в свою очередь, подчеркнул, что речь идет не о карантине, а ограничительно-профилактических мероприятиях.