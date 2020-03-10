В Киеве сегодня температура до +11°, без осадков

В столице температура воздуха существенно не изменится.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 марта в Киеве без осадков, температура до +11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер северо-восточный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 17:48.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

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