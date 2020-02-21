Харьковский аэропорт поддерживает инициативу Мининфраструктуры по установлению единой ставки тарифа за аэронавигационное обслуживание

Ассоциация "Аэропорты Украины", а также ряд аэропортов еще с сентября 2019 года добиваются унификации ставок сбора.

Руководство и коллектив Международного аэропорта «Харьков» выступили с поддержкой инициативы Министерства инфраструктуры Украины об установлении единой ставки оплаты за аэронавигационное обслуживание полетов на подходе и в районе аэропортов.

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Харьков», на сайте которого обнародовано соответствующее заявление.

«Неравные ставки на аэронавигацию возмущают все аэропорты, поскольку это негативно сказывается на их привлекательности для авиаперевозчиков, а значит на хозяйственной деятельности и развитии», – сказано в заявлении Международного аэропорта «Харьков», в котором он обращает внимание на соответствующие выводы Антимонопольного комитета Украины, требующее реакции органов регулирования авиационной отрасли Украины.

С июня 2019 года действует приказ Мининфраструктуры, согласно которому размер ставки сбора за аэронавигационное обслуживание для Международного аэропорта «Борисполь» установлен в размере 211 евро, в то время как все остальные аэропорты Украины уплачивают в два раза больше – 411 евро. Таким образом, одному аэропорту предоставлены нерыночные преференции и льготные условия, дискриминирующие другие аэропорты.

«Государство не может ставить региональные аэропорты в столь неравные условия. Это противоречит принятым в мире нормам, в частности принципам влиятельных международных авиационных организаций ИКАО и Евроконтроль по формированию ставок платы за аэронавигационное обслуживание», – сказано в заявлении Международного аэропорта «Харьков» в поддержку инициативы Мининфраструктуры об установлении новых справедливых ставок сбора.

Отраслевое объединение Ассоциация «Аэропорты Украины», а также ряд аэропортов еще с сентября 2019 года добиваются унификации ставок сбора и требуют отмены приказа Мининфраструктуры №415, поскольку он нарушает рыночную конкуренцию и тормозит развитие других аэропортов Украины.