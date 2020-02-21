Бустер – не роскошь: в такси с детским креслом без доплат

20 ноября 2019 года в Украине начал действовать закон, запрещающий перевозку детей до 12 лет в автомобиле без автокресла. Теперь за нарушение правил перевозки водитель должен заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении – до 850 гривен.

Службы такси по-разному отреагировали на нововведение. Пока одни перевозчики только готовятся оснастить креслами автомобили, анонсируя доплату за такую поездку, другие перекладывают ответственность на родителей, которым придется покупать кресло даже при отсутствии собственного авто.

По нашим данным, White cab стала первой в Киеве службой такси, которая уже модернизировала весь свой автопарк в соответствии с новым законом. Во всех автомобилях White cab установили специальные бустеры – разновидность детских удерживающих устройств, которые позволяют надежно зафиксировать положение тела ребенка стандартным ремнем безопасности. Поездка с таким креслом тарифицируется без доплат.

«Еще до того, как законопроект вступил в силу, мы занялись поиском кресел или бустеров, которые бы соответствовали современным требованиям безопасности, прошли краш-тесты и были мобильны в использовании. Но на украинском рынке, в свободной продаже, не было бустеров с isofix-креплениями и другими соответствиями стандартам безопасности. В результате долгих поисков мы остановились на бустерах Chicco – самой комфортной и безопасной модели для детей от 4 лет, сертифицированной Национальной администрацией безопасности движения в США и аналогичной организацией в ЕС. Бустеры под заказ нам поставил официальный дистрибьютор», – говорит product-менеджер White cab Максим Карпенко. – «Бустер – не роскошь, считаем мы. Поэтому на стоимость поездок это новшество не повлияет».

Теперь каждая машина службы White cab по умолчанию укомплектована бустером для безопасной и доступной перевозки детей от 4 лет – без доплат и специальных тарифов. Два бустера или полноразмерное автокресло (для перевозки ребенка до 4 лет) устанавливаются по запросу пассажира при заказе такси и являются дополнительной услугой.

Сейчас такси White cab можно заказать по телефону или воспользовавшись онлайн-формой заказа на сайте, но компания интенсивно работает над разработкой приложения под собственным брендом Cab и организовывает логистику работы парка. Разработчики утверждают, что проанализировали и учли все пожелания пассажиров и водителей по использованию приложения, и новый сервис, запуск которого намечен на апрель, будет иметь максимальный пакет опций. Сейчас White cab работает в тестовом режиме и призывает пассажиров давать обратную связь о качестве услуги, чтобы удовлетворять персональные пожелания клиентов. Автопарк службы состоит только из автомобилей комфорт-класса Volkswagen Polo и Hyundai Accent не старше 3 лет, за рулем – водители, прошедшие тщательный отбор. Компания заявляет о высоких стандартах безопасности и качества услуг и ставит своей основной задачей индивидуальный подход к каждому клиенту, обещает расширенную программу лояльности и круглосуточную работу службы поддержки.