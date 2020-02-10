На Львовщине из-за непогоды повреждена железнодорожная инфраструктура: задерживаются поезда (фото)

Произошла задержка в движении двух поездов дальнего следования, а также нескольких пригородных.

Из-за ухудшения погоды в Львовской области повреждена часть железнодорожной инфраструктуры, что повлекло задержку в движении нескольких поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любень Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ведется работа над ликвидацией последствий непогоды. Она вызвала задержку в движении следующих пассажирских поездов: № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

"Просим извинения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов", - отметили в УЗ.

Как сообщал УНИАН, синоптик предупредила о сильном ветре во вторник, 11 февраля.