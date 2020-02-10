Синоптик предупредила о сильном ветре 11 февраля

Температура воздуха в Украине ожидается высокая, 11 февраля в течение дня +1+6 градусов.

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Сильный ветер завтра в большинстве стран Европы, включительно с Украиной, удержится.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко. Она призвала быть осторожными в связи со сложными погодными условиями. "Направление у нас - юго-западное", - уточнила Диденко.

По ее данным, температура воздуха в Украине ожидается высокая, 11 февраля в течение дня +1+6 градусов, на Юге местами до +8 градусов. "Даже ночью существенно потеплеет, до нуля, на Востоке еще побудет -3-8 градусов", - отметила она.

"Атмосферный фронт несет в Украину осадки - дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток", - сообщила Диденко.

Она отметила, что в Киеве осадки уже сегодня на подходе, завтра дождь и мокрый снег ожидаются ночью и утром, потом, во вторник днем - прекращение и просветление, а вечером - снова появятся осадки. Ветер - юго-западный, еще остается сильным, днем во вторник немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов.

"Погода - сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и дальнейшим развитием синоптических событий", - подытожила она.