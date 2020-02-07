В Boeing 737 MAX нашли очередные неисправности

Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Инженеры компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена до повторного ввода самолетов в эксплуатацию.

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Напомним, в марте прошлого года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии. Всего погибло почти 350 человек. После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолёта, что на руку главному конкуренту Boeing — компании Airbus.

Реакция Boeing на кризис вызвала много вопросов. Компания долго не увольняла гендиректора Денниса Мюленбурга и не провела независимое расследования. В Boeing неоднократно заявляли, что вскоре самолеты семейства 737 MAX смогут возобновить полеты и продолжали их строить. Их уже накопилось около 400. Под конец года компания изменила свою стратегию: приостановила производство самолетов 737 MAX и все же уволила Мюленбурга. Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании. Сейчас должность гендиректора компании занимает Дэвид Калхун.