Запретов ни от Киева, ни от Тегерана не было: в МАУ сообщили, почему не отменили полеты

В компании «Международные авиалинии Украины» сообщили, что экипаж самолета рейса PS752 вышел на связь, несмотря на то, что иранская сторона заявляла обратное.

После взлета из аэропорта Тегерана украинский экипаж рейса PS752 вышел на связь и получил от диспетчеров разрешение на продолжение полета.

Как сообщил сегодня на брифинге вице-президент по полетной работе авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский, это противоречит заявлению иранской стороны, что украинский пассажирский лайнер не выходил на связь.

«Выходили (экипаж самолета - УНИАН) из района аэродрома согласно разрешению диспетчера. После взлета вышли на связь, вопреки тому, как говорили иранцы: «они не вышли на связь». Они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили, что вышли на взлет. Получили дальнейшее разрешение на совершение полета и далее действовали строго по разрешению диспетчера», - сказал он.

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Сосновский также добавил, что анализ данных с взлетных радаров показал, что никакого отклонения от обычного маршрута украинский самолет не делал, как об этом заявляла иранская сторона.

«Никакого отклонения от маршрута, о которых кто-то хочет намекнуть, не было и близко», - подчеркнул он.

В МАУ также напомнили, что аэропорт был полностью открыт для полетов.

«Никакого запрета на полеты ни от украинской стороны, ни от иранских властей, никаких NOTAM (извещение летному составу) для пилотов о закрытии аэропорта или стрельбе «игрушками» в эту сторону не было. Через час сорок минут после нас взлетели две иранские компании. А потом аэропорт продолжил работать в штатном режиме», - отметил вице-президент МАУ.

«Я присоединяюсь к президенту Украины господину Зеленскому, который требует от Ирана полностью и беспрекословно признать вину. Без каких-либо «но» и прочего», - добавил Сосновский.

Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.