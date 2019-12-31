Новый год на Софийской: с 20:00 закроют движение транспорта вдоль Владимирского проезда

Также в новогоднюю ночь до 5:00 продолжат курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи.

В Киеве в связи с праздничными мероприятиями на Софийской площади с 20:00 до 3:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

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Как сообщает пресс-служба КГГА, также движение будет закрыто 1 января с 14:00 до 22:00.

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Также, по информации КП «Киевпасстранс», в новогоднюю ночь продолжат курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи. В частности, до 5:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Кроме того, на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 2:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями. Троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщал УНИАН, столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше, фуникулер - круглосуточно. Также вечером в Киеве могут ограничить вход на 5 центральных станций метро.