Вечером в Киеве могут ограничить вход на 5 центральных станций метро

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.

Сегодня вечером в столичном метро могут ограничить вход на станции «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь» и «Золотые ворота».

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

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31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости, в зависимости от пассажиропотока, может быть закрыта на вход для пассажиров станция метро «Золотые ворота», чтобы все желающие могли добраться к Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем.

Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января возможно ограничение входа на станции метро «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь» во избежание давки в вестибюлях.

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.

В то же время фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Также в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года пассажирский наземный транспорт будет работать дольше.