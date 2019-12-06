General Motors и LG построят в США фабрику по производству батарей для электрокаров

Компании вложат $2,3 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей.

Американская автомобильная корпорация General Motors и корейская компания LG Chem (входит в LG Corporation) объявили о создании совместного производства аккумуляторов для электромобилей.

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Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном обеими компаниями, передают “Ведомости”. В общей сложности партнеры намерены вложить в новый проект до $2,3 млрд.

Совместное предприятие поделено между GM и LG поровну. Компании планируют открыть завод по сборке аккумуляторов на производственной площадке в Лордстауне (штат Огайо). Это позволит создать в небольшом населенном пункте 1100 новых рабочих мест. Предприятие будет использовать самые передовые технологии, чтобы сократить отходы производства, отмечается в сообщении. Сотрудничество также предполагает совместную разработку и обмен технологиями между компаниями.

GM отметила, что строительство нового завода снизит стоимость аккумуляторных батарей и, соответственно, сделает электромобили более доступными для потребителей.

General Motors и LG сотрудничают в сфере создания электромобилей уже много лет. Впервые они подписали соглашение о партнерстве в этой области в 2011 г. Но еще до этого корейская компания поставляла батареи для гибридных автомобилей GM Chevrolet Volt и его европейского «родственника» Opel Ampera.